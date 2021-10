Nápoles de Mário Rui bate Torino e soma oitava vitória consecutiva na Liga

O Nápoles venceu este domingo em casa por 1-0 o Torino e manteve o registo imaculado de oito triunfos em oito jogos realizados para a Liga italiana de futebol, que lidera com dois pontos de vantagem sobre o Milan.

O golo que desatou o nulo frente à aguerrida equipa do Torino foi alcançado pelo nigeriano Victor Osimhen, aos 81 minutos, quinto da sua conta pessoal na Série A, depois do colega Lorenzo Insigne ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 26.

O Nápoles, do defesa português Mário Rui, lidera a liga italiana com 24 pontos, mais dois do que o Milan, segundo, enquanto o Torino, que somou o quarto jogo sem vencer (dois empates e duas derrotas), segue no 12.º lugar, com oito.

O português Beto (ex-Portimonense) marcou o golo do empate da Udinese (1-1), aos 89 minutos, e evitou a derrota em casa frente ao Bolonha, que chegou à vantagem por Musa Barrow, aos 67.

A Udinese segue na 10.ª posição, com nove pontos, em igualdade pontual com o Empoli (11.º), enquanto o Bolonha é oitavo, com 12, e com o empate sofrido já perto do final do encontro perdeu dois pontos na perseguição ao grupo da frente.

O Cagliari venceu por 3-1 na receção à Sampdoria, do português Adrien Silva, com dois golos do brasileiro João Pedro, aos 4 e 90+4 minutos, e do uruguaio Martin Cáceres, aos 74. O norueguês Morten Thorsby marcou para a Sampdoria, aos 82 minutos.

Com a primeira vitória na presente edição da Série A, o Cagliari segue na 18.ª posição, em zona de despromoção, com os mesmos seis pontos da Sampdoria (16.ª) -- que somou o quarto jogo sem vencer (três derrotas e um empate) - e do Génova (17.º).

A Atalanta venceu por 4-1 em casa do Empoli, com dois golos do esloveno Josip Ilicic, aos 11 e 26 minutos, Mattia Viti, aos 49, na própria baliza, e do colombiano Duván Zapata, aos 89. O golo do Empoli foi marcado por Federico di Francesco, aos 30 minutos.

Com os três pontos amealhados fora de casa, a Atalanta segue provisoriamente na sexta posição, com os mesmos 14 da Lazio (quinta), mas mais um jogo do que a Fiorentina, sétima, com 12, enquanto o Empoli ocupa, à condição, o 11.º lugar, com nove.

O Génova esteve a perder na receção ao Sassuolo, que marcou por duas vezes por Gianluca Scamacca, aos 17 e 21 minutos, mas a traição do antigo jogador da casa foi anulada com o empate a 2-2 com golos de Mattia Destro, aos 27, e do mexicano Johan Vásquez, aos 89.

A formação genovesa é a primeira acima da linha de despromoção da tabela classificativa da Série A, ocupando o 17.º lugar, com seis pontos, em igualdade pontual com a Sampdoria (16.º) e o Cagliari (18.º), enquanto o Sassuolo é 14.º, com oito.