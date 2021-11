Nápoles de Mário Rui empata na receção ao Hellas Verona de Miguel Veloso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nápoles, com Mário Rui a tempo inteiro, empatou este domingo na receção ao Hellas Verona (1-1), resultado que pode deixar o AC Milan como líder isolado da Serie A, no final da 12.ª jornada.

Num encontro em que utilizou uma camisola a assinalar o primeiro aniversário da morte do argentino Diego Armando Maradona, seu antigo jogador, o Nápoles deixou fugir os primeiros pontos em casa esta temporada e abriu caminho para o AC Milan, adversário do FC Porto na Liga do Campeões, fugir na liderança.

Com Miguel Veloso no onze e como capitão, o Verona chegou à vantagem, aos 13 minutos, com mais um golo do avançado argentino Giovanni Simeone (marcou sete nos últimos quatro jogos na Serie A), mas Di Lorenzo refez a igualdade, aos 18'.

Apesar do maior domínio, o Nápoles esteve totalmente desastrado na finalização (o guarda-redes do Verona não precisou de fazer qualquer defesa durante o encontro) e nem as expulsões de Bessa (88 minutos) e Kalinic (90'+3) ajudaram a equipa da casa a chegar à vitória.

O empate deixa os napolitanos provisoriamente sozinhos na frente da Serie A, com 32 pontos, mais um do que o AC Milan, que hoje recebe o eterno rival Inter, atual campeão, no sempre frenético dérbi da cidade de Milão.

Em outros jogos da competição, destaque para o avançado português Beto, que marcou o seu quarto golo na liga e foi decisivo no triunfo caseiro da Udinese sobre o Sassuolo, por 3-2. O antigo jogador do Portimonense fez o tento do triunfo, aos 51 minutos.

Em Roma, a Lazio regressou às vitórias e subiu ao quinto lugar, ao bater a Salernitana, por 3-0, com mais um golo do avançado italiano Ciro Immobile, que continua como melhor marcador da prova, agora com 10 bolas na rede.

Em Génova, Adrian Silva, castigado, falhou a derrota caseira da Sampdoria, por 2-1, com o Bolonha.