Nápoles empata em casa do Torino e falha aproximação à liderança

O Nápoles empatou este domingo sem golos em casa do Torino, na sétima jornada da Liga italiana, falhando a aproximação aos primeiros lugares da tabela classificativa.Sem Mário Rui, lesionado, a equipa de Carlo Ancelotti foi sempre mais pressionante e teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar e está agora no quarto lugar, com 13 pontos, mais um do que a Roma, de Paulo Fonseca, que este domingo também empatou, com o Cagliari (1-1).Se o Torino é agora 10.º com nove pontos, os napolitanos, vice-campeões em 2018/19, perderam uma oportunidade de se aproximarem da liderança, uma vez que o líder, Inter de Milão, e a campeã em título e segunda classificada, a Juventus de Cristiano Ronaldo, defrontam-se ainda hoje.Por outro lado, a Atalanta venceu por 3-1 o Lecce e igualou a Juve no segundo lugar, com 16 pontos, podendo o Nápoles, muito irregular neste arranque de época, ficar já a nove pontos da liderança, em caso de vitória do Inter.