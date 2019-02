Nápoles goleia Parma

O Nápoles foi este domingo vencer por 4-0 no terreno do Parma, em jogo da 25.ª jornada da Liga italiana, mantendo-se a 13 pontos da líder, por 1-0.Os polacos Zielinski, aos 19, Milik, aos 36 e 73, e o argelino Ounas, aos 82, marcaram os golos da formação comandada por Carlo Ancelotti, que somou o sétimo jogo sem perder na prova, frente ao Parma, que alinhou com o defesa central português Bruno Alves a tempo inteiro.Com este triunfo, os napolitanos somam 56 pontos, menos 13 do que a heptacampeã Juventus, que hoje, com Cristiano Ronaldo e João Cancelo durante os 90 minutos, conquistou o 22.º triunfo na prova, na visita ao Bolonha, com um golo de Dybala.O argentino, que tinha começado a partida no banco de suplentes, foi lançado para o lugar do lateral esquerdo brasileiro Alex Sandro no segundo tempo e, aos 69 minutos, anotou o único tento da partida.O Bolonha continua em zona de despromoção, no antepenúltimo e 18.º lugar, com mais oito pontos que o lanterna-vermelha Chievo, que não saiu de um nulo (0-0) na receção ao Génova, 13.º colocado. Nos genoveses, Miguel Veloso foi lançado na segunda parte, enquanto Pedro Pereira não saiu do banco de suplentes.A Sampdoria, nona classificada, colocou fim a uma série de três derrotas seguidas, vencendo em casa o Cagliari por 1-0, graças a um golo do experiente avançado Fabio Quagliarella, aos 66 minutos, de grande penalidade.No outro jogo do dia, o Sassuolo empatou 1-1 na receção à SPAL, com Federico Peluso a adiantar os 'neroverdi', aos 43 minutos, antes de o avançado Andrea Petagna empatar para os 'biancazzurri' e fixar o resultado final, aos 68, de grande penalidade.