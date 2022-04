Nápoles perde em Empoli e compromete luta pelo 'scudetto' na Série A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nápoles comprometeu este domingo a luta pelo título na Série A italiana, ao perder na visita ao Empoli, por 3-2, podendo ver Inter e AC Milan, que têm menos um jogo, cavarem distâncias.

Contra todas as expectativas, a equipa de Mário Rui, em campo os 90 minutos, sofreu três golos nos últimos 10 minutos, no que foi um autêntico desnorte e quando vencia com dois golos de vantagem, de Mertens (44') e Insigne (53').

O descalabro aconteceu a partir dos 80', com o Empoli a reduzir por Liam Henderson, antes de Pinamonti fazer o 2-2, aos 83', e ainda bisar para o 3-2 aos 88', perante a incredulidade do Nápoles e do seu treinador, Luciano Spalletti.

Com a derrota, o Nápoles (67 pontos) mantém o terceiro lugar, independentemente do resultado de segunda-feira da Juventus, que está a quatro pontos, mas pode ver AC Milan (72) dilatar a vantagem, e, posteriormente, também o Inter (71).

Em outros jogos da 34.ª jornada, a Fiorentina também foi surpreendida no terreno da Salernitana, com a equipa 'viola' a sair derrotada por 2-1, podendo ver a Lazio capitalizar na luta pela Europa este desaire.

Não é uma tarefa fácil para os romanos, que têm 56 pontos de Fiorentina, mas hoje recebem o AC Milan.

Para a Salernitana, a vitória foi um balão de oxigénio na fuga à despromoção, com a equipa, que é 18.ª e antepenúltima, a três pontos do Cagliari, a ter a terceira vitória consecutiva e a sexta em 33 jogos disputados.

Também durante a tarde, Bolonha e Udinese empataram 2-2 num jogo de meio de tabela, numa jornada que prossegue ainda hoje com os jogos Génova-Cagliari e Lazio-AC Milan, e termina na segunda-feira com o Sassuolo-Juventus.