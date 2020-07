Nápoles perde em Parma e atrasa-se na corrida pela Liga Europa

O Nápoles perdeu esta quarta-feira no terreno do Parma por 2-1, em encontro da 35.ª jornada da Serie A, atrasando-se assim na corrida por um lugar na Liga Europa.





Os golos surgiram todos da marca dos 11 metros. Caprari, aos 45'+3, colocou a formação da casa em vantagem, desfeita já na segunda parte, por Insigne, ao minuto 54. Ainda assim, Kulusevski, à passagem do minuto 87, deu o triunfo ao Parma, que contou com o regresso de Bruno Alves no onze.Mário Rui também foi opção inicial na equipa do Nápoles. Com este resultado, a formação de Gattuso cai para o 7.º lugar do campeonato, somando agora 56 pontos, menos três que o 5.º AC Milan e menos dois que a Roma de Paulo Fonseca (-1 jogo). O Parma é 10.º classificado com 43 pontos.