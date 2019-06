Nápoles próximo de bater recorde para garantir Hirving Lozano

Grande figura do PSV Eindhoven, o extremo mexicano Hirving Lozano poderá estar a um pequeno passo de dar o salto para a Serie A, numa transferência que entraria diretamente para a história do Nápoles, o clube que estará mais bem colocado para o contratar. De acordo com o Calciomercato, os napolitanos terão já atingido uma plataforma de entendimento para fechar o negócio nos 50 milhões de euros, uma verba que tornaria o mexicano de 23 anos como o jogador mais caro de sempre da equipa do San Paolo.





Visto por Carlo Ancelotti como prioridade neste mercado de transferências, Lozano terá à sua espera um contrato válido por cinco temporadas, recebendo por cada uma delas quatro milhões de euros, isto para lá de eventuais bónus de performance e de direitos de imagem.De notar que até ao momento o jogador mais caro da história do Nápoles é Gonzalo Higuaín, que em 2013/14 custou perto de 40 milhões de euros.