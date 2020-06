Nápoles vence Verona e isola-se no 6.º lugar da Serie A

O Nápoles isolou-se esta terça-feira no sexto lugar da Liga italiana, ao vencer em Verona (2-0), em encontro da 27.ª jornada, em que o Parma goleou o Génova (4-1) com 'hat-trick' de Cornelius.

Com o defesa português Mário Rui entre os suplentes, o conjunto napolitano, que venceu a Taça de Itália há uma semana, colocou-se em vantagem quando decorria o minuto 38, graças a uma 'cabeçada' certeira do avançado polaco Milik, após um pontapé de canto cobrado por Matteo Politano.

No segundo tempo, a equipa de Miguel Veloso, que atuou os 90 minutos, ainda conseguiu introduzir a bola na baliza de Ospina, mas o videoárbitro viria a anular o tento de David Faraoni (61).

Novamente na marcação de um canto e com um toque de cabeça, os visitantes fixaram o resultado final, desta vez por Lozano (90), que deixa a formação orientada por Gattuso com 42 pontos e isolada no sexto posto, o último que dá acesso às competições europeias. Já o Verona, é nono, com menos quatro.

Com um 'hat-trick' do dinamarquês Andreas Cornelius e um outro golo do sueco Kulusevski, o Parma, do central luso Bruno Alves, venceu (4-1) no reduto do Génova, 17.º, com 25, e colou-se ao AC Milan no sétimo posto, ambos com 39. O espanhol Iago Falque, de grande penalidade, apontou o tento solitário dos locais.

Já o Torino, com um remate certeiro de Andrea Belotti, aos 16 minutos, venceu pela margem mínima na receção à Udinese e ultrapassou o adversário na classificação, estando agora os dois clubes separados por três pontos, na 14.ª e 15.ª posição, respetivamente.

Em zona perigosa da tabela, a Spal, 19.º, com 18 pontos, acabou por perder (1-0) em casa frente ao Cagliari, 10.º, com 35, no tempo de compensação, face ao tento do argentino Giovanni Simeone (90+3), que permitiu aos visitantes regressarem aos triunfos.

A última vitória do Cagliari remonta a 02 de dezembro, quando bateu a Sampdoria por 4-3. Desde então, nos 12 encontros seguintes, seguiram-se oito desaires e quatro empates.

A Serie A é liderada de forma isolada pela Juventus, com 66 pontos, mais quatro do que a Lazio, segunda classificada, e que tem menos um jogo.