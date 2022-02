Nerazurri de olho em... Rafael Leão

A jornada 24 da Serie tem no dérbi de Milão o ponto mais alto. Com Inter e Milan separados por quatro pontos no topo da classificação, a partida é mais importante para os rossoneri, que está em desvantagem. Rafael Leão é a grande esperança da equipa de Stefano Pioli, principalmente devido às ausências de Ibrahimovic e Rebic. E os defesas do Inter prometem estar atentos ao português, que tem estado em grande forma – marcou três golos e fez duas assistências em janeiro. “É o jogador mais difícil que terei de marcar”, admitiu o central Bastoni.

Já a Lazio visita a Fiorentina e Maurizio Sarri conta com Jovane. “Vamos ver o que pode dar à equipa. É um jogador explosivo e com boa resistência”, referiu ontem o técnico laziale, admitindo que “sabia muito pouco” sobre o avançado cedido pelo Sporting.