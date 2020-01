Nicolò Zaniolo operado com sucesso ao joelho direito

O médio Nicolò Zaniolo, da Roma, foi esta segunda-feira operado com sucesso ao joelho direito depois de se ter lesionado com gravidade na derrota da equipa de Paulo Fonseca frente à Juventus.





O emblema romano comunicou através do site oficial e das redes sociais que a cirurgia do jogador de 20 anos foi "bem sucedida" e acrescentou que Zaniolo foi "submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e à sutura da lesão no menisco externo".Nas redes sociais, o jovem jogador deu também conta do sucesso da cirurgia e agradeceu as mensagens de apoio recebidas ao longo das últimas horas. "Obrigado a todos pelo afeto que demonstraram por mim. Não vejo a hora de regressar. Força Roma", escreveu Zaniolo no Twitter.

Zaniolo vai desfalcar a equipa romana até final da temporada, prevendo-se uma paragem entre quatro a seis meses que deixa o jovem médio italiano fora das opções de Roberto Mancini para o Euro'2020.





Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno.



L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2020