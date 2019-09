Nikola Kalinic reforça o ataque da Roma de Paulo Fonseca

A Roma anunciou esta segunda-feira a chegada por empréstimo de Nikola Kalinic, avançado que pertence aos quadros do Atlético Madrid. O jogador de 31 anos chega cedido aos romanos por uma temporada, com os colchoneros a receberem 2 milhões de euros pela cedência. Os italianos ficam com opção de compra, avaliada em 9 milhões de euros.





Na última temporada, ao serviço dos colchoneros, o croata alinhou em 24 jogos, apontando 4 golos.