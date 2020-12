Nikola Milenkovic salva Fiorentina da derrota aos 90'+8

Um golo do sérvio Nikola Milenkovic, no minuto 90'+8, permitiu à Fiorentina evitar a derrota e empatar a um golo com o Génova, no jogo que completou o programa da 10.ª jornada da Serie A.

O Génova, que não vence desde a primeira jornada, já antecipava o sabor dos três pontos, graças ao golo do croata Marko Pjaca no minuto 89, mas ainda havia 10 minutos para jogar, suficientes para a equipa anfitriã arrecadar um precioso ponto, graças a uma jogada confusa, que Milenkovic fechou com um pontapé forte.

Ambas as equipas continuam mal classificadas na tabela: o Fiorentina segue em 17.º, com nove pontos, e o Génova dois lugares abaixo, com seis.