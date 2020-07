Nulo no Inter-Fiorentina deixa Juventus a uma vitória do nono título seguido

O Inter revelou-se esta quarta-feira incapaz de desfazer um nulo (0-0) na receção à Fiorentina, em jogo da 35.ª jornada, e deixou a líder Juventus a uma vitória de revalidar o título de campeã italiana de futebol.

No Estádio Giuseppe Meazza, os nerazzurri somaram o segundo empate seguido na prova e foram ultrapassados pela Atalanta, que está agora na vice-liderança, com 74 pontos, mais um do que o conjunto de Milão, terceiro.

Este resultado deixou a Juventus, do internacional português Cristiano Ronaldo, a um pequeno passo de celebrar a conquista do nono título consecutivo, o que pode acontecer na quinta-feira, caso vença no terreno da Udinese.

Com quatro jogos por disputar, os bianconeri somam 80 pontos, mais seis do que a Atalanta e mais sete do que o Inter, sendo que têm vantagem no confronto direto com estas duas formações.

Já a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, alcançou a maior vitória da temporada, ao golear por 6-1 a lanterna-vermelha e já despromovida SPAL, com golos de Nikola Kalinic (10 minutos) Carles Pérez (38), Aleksandar Kolarov (47), Bruno Peres (52 e 75) e Nicolò Zaniolo (90), cabendo a Alberto Cerri (24) apontar o tento de 'honra' da equipa da casa.

Os romanos mantêm-se no quinto lugar, com 61 pontos, dois acima do AC Milan, sexto, mas aumentaram para cinco a diferença para o Nápoles, sétimo, que perdeu por 2-1 no reduto do Parma, com todos os golos do encontro a ser apontados de grande penalidade.

Com o internacional português Bruno Alves no 'onze', o Parma adiantou-se por Gianluca Caprari, aos 45+3 minutos, mas os napolitanos, com Mário Rui entre os titulares, empataram através de Lorenzo Insigne, aos 54, antes de Dejan Kulusevski 'selar' a vitória dos 'ducali', que asseguraram matematicamente a permanência na Serie A.

Na luta pela manutenção, o Torino (15.º classificado) empatou 1-1 com o Verona (nono), que contou com o médio internacional luso Miguel Veloso, enquanto o Génova (17.º) ganhou algum 'fôlego', com um triunfo por 2-1 no dérbi com a Sampdoria (14.º).

O Lecce, 18.º e antepenúltimo, mantém-se igualmente nesta luta, depois de ter vencido por 3-1 o Brescia, equipa que ocupa o 19.º lugar e que viu sentenciada a descida ao segundo escalão, juntamente com a SPAL.