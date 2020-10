O Deus de Milão que já bateu a covid e resolve jogos aos 39 anos: Ibrahimovic quer renovar

Zlatan Ibrahimovic é um exemplo de longevidade no futebol. O avançado sueco, que completou 39 anos este mês, marcou os dois golos da vitória do Milan no dérbi contra o Inter, isto poucos dias depois de ter superado a covid-19. Agora quer renovar.





Segundo o 'Corriere della Sera', 'Ibra' quer continuar no Milan e o seu empresário, Mino Raiola, já terá iniciado conversações com o clube no sentido de prolongar o vínculo.O avançado - que já marcou quatro golos esta época na Serie A - assinou por um ano em agosto deste ano e a renovação, a acontecer, só deverá ser formalizada na primavera do próximo ano.Será esse o último contrato do sueco? Depois do jogo com o Inter o jogador -- disse que se sentia na sua melhor forma de sempre.