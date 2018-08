A Juventus certamente esperaria que a contratação de Cristiano Ronaldo gerasse um impacto incrível nas suas vendas de camisolas, mas ao que parece o resultado foi amplamente superior ao esperado. De tal forma que, segundo o 'Tuttosport', praticamente já não há mais camisolas da nova temporada disponíveis para venda, restando apenas modelos dos tamanhos XXL. Ao todo, a Juventus vendeu 55 mil camisolas desde 10 de julho, um número que supera amplamente as previsões feitas para a temporada.De acordo com a mesma publicação, um novo stock de camisolas será disponibilizado pela Adidas dentro de mais de um mês, entre o final de setembro e o início de outubro. Até lá, quem quiser uma camisola oficial da Juventus com o nome e número de Cristiano Ronaldo... terá de esperar.Refira-se que em 2017/18, no total da época, a Juve vendeu 41 mil exemplares das suas camisolas, um registo já superado em pouco mais de um mês e tudo por causa de um só jogador. Ao todo, a Juventus já encaixou seis milhões de euros em merchandising, projetando um lucro total na temporada acima dos 50 milhões.

Autor: Fábio Lima