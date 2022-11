O mais jovem desde 1911: miúdo da Udinese faz história em Itália

Simone Pafundi

Esordio per il nostro classe 2006 con la maglia dell’Italia

Il più giovane calciatore ad aver esordito con gli @Azzurri negli ultimi 111 anni!



— Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 16, 2022

O jovem médio ofensivo Simone Pafundi entrou esta quarta-feira para a história do futebol italiano, ao tornar-se no mais jovem a atuar pela seleção transalpina nos últimos 111 anos. Fê-lo no duelo diante da Albânia, numa partida que a Itália venceu por 3-1, na qual entrou já aos 90 minutos. O jogador da Udinese, que esta temporada não disputou ainda qualquer minuto pela sua equipa principal, fez a estreia aos 16 anos e 247 dias.Apesar do tempo curto em campo, Pafundi conseguiu tocar na bola ainda por um par de ocasiões e, mais importante de tudo, tornou-se então no mais jovem de sempre a atuar pela squadra azzurra desde 1911, ano em que Pietro Antonio Gavinelli jogou pela Itália com 16 anos e 97 dias.