O momento em que Mourinho e Kvaratskhelia encostaram cabeças após um lance entre o georgiano e Cristante

Corria o minuto 38 do AS Roma-Nápoles quando Kvaratskhelia sofreu uma alegada falta de Cristante junto ao banco dos romanos. Incrédulo, José Mourinho barafustou na direção do georgiano, que respondeu de pronto. Os dois acabaram por encostar cabeças, mas os ânimos acabaram por serenar assim que o treinador português colocou as mãos no rosto do criativo do Nápoles.