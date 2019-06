O trunfo que o Nápoles na manga para convencer James Rodríguez: entregar-lhe o 10 de Maradona

Carlo Ancelotti pediu ao presidente Aurelio De Laurentiis a contratação de James Rodríguez e o presidente do Nápoles faz de tudo para tentar satisfazer o desejo do treinador. Cansado do domínio da Juventus no campeonato italiano, o técnico acredita que colombiano pode ajudar a colocar os napolitanos definitivamente na rota do título. Mas para tal há que convencê-lo. A ele e ao Real Madrid, clube detentor do passe do avançado.Segundo o 'Corriere dello Sport, o Nápoles planeia acenar a James Rodríguez com a camisola 10, a mesma que já foi utilizada no clube por um dos melhores jogadores de sempre, Diego Armando Maradona, e que foi retirada em honra de El Pibe em 2004. Com o 10 surge também a possibilidade de assumir todo o protagonismo na equipa.Mas há ainda que convencer o Real Madrid. Nas duas últimas épocas James Rodríguez jogou no Bayern Munique, por empréstimo, mas o clube alemão não acionou a cláusula de compra no final desta época. E Zidane também não o quer, pelo que Florentino Pérez vai ter de arranjar uma solução.Nos últimos dias vieram a público notícias de que o Real Madrid estaria a pedir 50 milhões de euros pelo passe do jogador, que se encontra no Brasil, a disputar a Copa América, sob a batuta de Carlos Queiroz. E que o Nápoles teria sugerido pagar 10 milhões agora e o restante no final da época. Vamos ver se os rumores se confirmam...