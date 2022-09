Obrigaram menino de 9 anos a tapar a camisola num estádio rival: o Nápoles compensou-o agora

O Fiorentina-Nápoles jogou-se a 28 de agosto último e contou com um episódio lamentável, à imagem do que sucedeu em Portugal no Famalicão-Benfica . Um menino de apenas nove anos assistia serenamente ao jogo da terceira jornada do campeonato italiano quando acabou importunado por vários adeptos fiore no Artemio Franchi. Razão? Vestia a camisola do clube que apoia, o Nápoles.O portal 'SerieANews.com' falou com o progenitor de Antonio, um jovem fã francês que ganhou a estima pelo Nápoles dos tempos em que Cavani alinhava na formação do Sul de Itália. "O Antonio chegou ao estádio vestido à Nápoles mas à porta os stewards bloquearam-nos. Não queriam que ele entrasse nas bancadas com as cores azuis. Assistimos ao aquecimento encostados às grades com vista para o campo, mas várias pessoas começaram a gozar-nos. Não esperava aquilo, deixou-me nervoso e os protestos foram subindo de forma preocupante. Para evitar problemas, decidimos mudar e os stewards obrigaram o Antonio a tirar a camisola. Nós não tínhamos outra, então ele teve de usá-la do avesso. Pelo menos funcionou: deixaram-nos em paz", contou o pai de Antonio, uma criança que foi agora recompensada pelo clube que adora e que já foi de Diego Armando Maradona.O Nápoles organizou-lhe uma visita ao centro de treinos e, apesar de não falar italiano, o jovem adepto dos napolitanos ficou maravilhado. Conheceu todo o plantel, tal como treinador Luciano Spalletti e o presidente De Laurentiis. Antoine assistiu ao treino, deu uns toques com os craques da sua equipa e ainda ganhou uma camisola autografada por todos os jogadores do plantel onde se inclui o português Mário Rui.Mas as supresas não ficaram por ali. O presidente da Câmara de Nápoles, Gaetano Manfredi, recebeu-o e ofereceu-lhe um quadro de Pasquale Paoli, uma das figuras maiores da história da Córsega, de onde Antonio é proveniente, e que passou por Nápoles na juventude (no século XVIII).