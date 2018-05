Carlo Ancelotti é o novo treinador do Nápoles. O antigo técnico do Bayern Munique, de 58 anos, é o homem escolhido pelos napolitanos para suceder a Maurizio Sarri, tendo assinado um contrato válido para as próximas três temporadas.Este é um regresso de Ancelotti ao futebol italiano depois de nove anos longe do seu país natal, numa aventura pelo estrangeiro na qual acumulou passagens por Chelsea, Paris SG, Real Madrid e, por fim, Bayern Munique.

Autor: Fábio Lima