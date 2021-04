Oficial: Ibrahimovic renova contrato com o Milan

Zlatan Ibrahimovic renovou contrato com o Milan por mais uma temporada, anunciou o clube italiano esta quinta-feira.





Quer isto dizer que o experiente avançado sueco vai continuar a jogar ao mais alto nível até aos 40 anos, que comemora no próximo mês de outubro. Ibra soma 84 golos com a camisola do Milan em 130 jogos. Regista 17 golos em 25 partidas esta temporada.O sueco vai cumprir a 22ª época da sua extensa carreira. Já representou o Malmo, Ajax, Inter, Juventus, Milan, Barcelona, Manchester United e La Galaxy, contabilizando 564 golos entre clubes e seleção.