Oficialização de Vidal como reforço do Inter iminente

Arturo Vidal deverá ser oficializado esta segunda-feira como reforço do Inter. O futebolista chileno chegou a Milão na noite de domingo e já na manhã desta segunda-feira apresentou-se para os habituais testes médicos antes de assinar contrato.





Arturo Vidal chegou bem cedo para os exames médicos antes de assinar pelo Inter

Segundo refere a 'Sky Sports', o Barcelona deverá receber um milhão de euros pela transferência de Vidal, valor que poderá aumentar consoantes determinados objetivos.O avançado chileno deverá assinará contrato válido para as próximas duas temporadas. Será o reencontro de Vidal com o treinador Antonio Conte, com quem trabalhou ao serviço da Juventus.Recorde-se que Vidal foi dispensado do Barcelona pelo treinador Ronald Koeman, tendo posteriormente referido estar disponível para reforçar a Juventus de Pirlo, no entanto as negociações levaram-no para Milão.