Olsen cobiçado pelo Bolonha

O guarda-redes Robin Olsen, um dos jogadores que está na lista de potenciais reforços do Sporting para a próxima época, é agora também cobiçado pelo Bolonha. O internacional sueco, de 30 anos, é da Roma mas está cedido ao Cagliari até ao final da época. Convém assim assinalar que o jogador não entra nos planos do clube romano que está disposto a negociar no final da época.

Conforme Record já noticiou oportunamente, o guardião nórdico é apontado com um bom concorrente para Luís Maximiano, a grande aposta para a baliza dos leões nas próximas épocas.