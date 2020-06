OMS reage à festa dos adeptos do Nápoles: «Desgraçados! É miserável, dói ver estas imagens»

A comemoração dos adeptos do Nápoles depois da conquista da Taça de Itália nas ruas da cidade já mereceu a reprovação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Milhares de pessoas juntaram-se em festa, sem manter o necessário distanciamento social e em muitos casos sem usar máscara.





Imagens que chocam: adeptos do Nápoles ignoram indicações e enchem ruas



Numa fase em que se tenta conter a propagação do vírus o ajuntamento que se viu na cidade preocupa as autoridades, que estimam que cerca de cinco mil pessoas tenham estado na Praça Trieste e Trento. Muitos até tomaram banho numa fonte da praça.O sub-diretor da OMS condenou o sucedido, ainda para mais num dos países da Europa mais afetados pela pandemia. "Desgraçados. É miserável, dói ver estas imagens", disse Ranieri Guerra. "A pandemia continua, vírus mantém-se a circular e não podemos permitir isto neste momento."Recorde-se que a final da Taça de Itália, onde ode Cristiano Ronaldo nos penáltis, marcou o regresso do futebol ao país depois da paragem. O campeonato será retomado a partir de sábado.Itália tem 237.828 casos de covid-19 confirmados, registando 34.448 vítimas mortais.