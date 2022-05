Origi prestes a ser reforço do Milan

Além de Rafael Leão, o ataque do Milan tem nos veteranos Ibrahimovic (40 anos) e Giroud (35) as outras figuras. O sueco está em final de contrato e pode mesmo terminar a carreira, pelo que Pioli espera reforços. Um deles parece estar já muito perto de ficar garantido. De acordo com a imprensa italiana, o belga Origi, que termina contrato com o Liverpool em junho, já tem um acordo com os milaneses.Com 27 anos, o avançado precisa apenas de realizar os exames médicos e assinar, mas o processo só ficará concluído após a final da Liga dos Campeões, no dia 28.