Os números de uma estreia convincente: Dalot já dá cartas pelo Milan

Diogo Dalot estreou-se logo como titular pelo Milan, ao ajudar no triunfo em casa do Celtic (3-1) a contar para a Liga Europa. Até o técnico Stefano Pioli ficou rendido à exibição do lateral-direito português, considerando-o "um jogador à Milan", mas os próprios números não enganam.





No total, o jogador cedido pelo Manchester United teve 96 toques na bola, o máximo no encontro. Em termos comparativos, Théo Hernández, lateral-esquerdo do Milan, foi o segundo mais envolvido na partida, com 83 toques. De resto, as cinco interceções feitas por Dalot superaram qualquer jogador do emblema rossonero. Por outro lado, tentou três 'tackles', bloqueou um remate e fez um alívio.O único dado que não sorriu tanto a Dalot foi no ponto de vista ofensivo, uma vez que fez três cruzamentos e um deles chegou a um colega de equipa. Ainda assim, nota para o facto de ter iniciado o lance do primeiro golo, ao servir Samu Castillejo, que fez a assistência para Krunic, enquanto também esteve no terceiro, apontado por Jens Petter Hauge.