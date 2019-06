Os três sistemas de Sarri para a Juventus e que influência têm em Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e mais 10: Assim pode ser a Juventus de Maurizio Sarri



O 'Tuttosport' publica esta sexta-feira um trabalho sobre as ideias que Maurizio Sarri irá implementar na Juventus, nomeadamente os sistemas táticos que deverá utilizar. No total, serão três e influenciarão Cristiano Ronaldo de forma diferente, conforme as particularidades de cada um. Refira-se que o jornal italiano já contempla uma possível chegada de Mauro Icardi aos campeões italianos, incluindo-o no onze.CR7 atuaria no lado esquerdo do ataque, naquele que deverá ser o modelo mais vezes utilizado por Sarri, apoiando Mandzukic... ou Icardi e Bernardeschi na outra ala. Este foi o sistema em que Ronaldo atuou mais vezes no Real Madrid, com o sucesso que se conhece, onde Benzema fazia o papel de ponta de lança mas com o português a aparecer muitas vezes na área em zona de finalização.Aqui, deverá ser Ronaldo a assumir o lugar de homem mais adiantado, com a mobilidade que se lhe conhece. Chiesa e Bernardeschi ocupariam os extremos. O camisola 7 da Juventus poderia jogar na área mas também testar o seu poderoso remate de meia distância ou descair para as alas.Ronaldo faria dupla com Icardi (ou Mandzukic), apoiados por Bernardeschi, Dybala ou mesmo Ramsey. Os laterais assumiriam aqui maior destaque, num sistema que CR7 conhece bem, pois foi utilizado por Zidane em Cardiff, quando o Real Madrid ganhou à Juventus e conquistou a Liga dos Campeões, com dois golos de... Cristiano.