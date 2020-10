Pai de Francesco Totti morre de covid-19

Francesco Totti, antigo capitão da Roma, está de luto pela morte do pai, vítima de covid-19, segundo revela esta segunda-feira a imprensa italiana.





Enzo Totti tinha 76 anos e morreu no Lazzaro Spallanzani Hospital, em Roma.Há uns anos o pai do ex-futebolista tinha sofrido um enfarte e por isso deixara de viajar por toda a Itália, para assistir aos jogos do filho.