Pai de Higuaín 'destrói' sonho dos adeptos do River Plate

A imprensa argentina deu esta sexta-feira grande força a um rumor que apontava como possível um regresso de Gonzalo Higuaín ao River Plate mas o sonho dos millonarios caiu por terra poucas horas depois, quando o pais do jogador saiu a público para considerar essa possibilidade como algo improvável.





"Por agora é impossível. O Gonzalo tem contrato por mais um ano e de momento não pode voltar ao River Plate", disse Jorge Higuain em declarações ao portal Goal.com, fechando desta forma uma saída no imediato do seu filho para o emblema de Buenos Aires, um clube no qual se formou e atuou até 2007.Gonzalo Higuaín, recorde-se, está na Juventus desde 2016, tendo vínculo com a Vecchia Signora até final da época 2020/21.