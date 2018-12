«Pai, disseste-me que era impossível contratar Cristiano Ronaldo»

O diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, concedeu recentemente uma entrevista onde falou do início das negociações da transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus. No 'The Paratici Code', o dirigente admitiu que achava muito difícil contratar CR7."Tudo começou quando nos reunimos com Jorge Mendes para falar sobre Cancelo e as coisas começaram. Disse-me que não ia acreditar, mas que o Cristiano queria vir para a Juventus. Pensei que seria difícil que isso acontecesse e que ia ser difícil encaixar todas as peças", lembrou.Cristiano Ronaldo chegou à Juventus a troco de 100 milhões e leva esta época 12 golos e sete assistências pela vecchia signora. E se Fabio Paratici estava um pouco cético em relação à viabilidade da contratação do craque português, o filho do diretor desportivo tinha mais fé."As crianças admiram os grandes jogadores que os fazem sonhar. O meu filho tinha o desejo de ver o Cristiano Ronaldo na Juventus e de ter a sua camisola. Lembro-me de ter ido ver um jogo de Portugal e que lhe comprei a camisola e um dia disse-me: 'Papá por que não contratamos o Cristiano Ronaldo?' 'Porque é impossível', respondi-lhe. Depois de o contratarmos ele disse-me: 'Pai, disseste-me que era impossível' e fiquei sem resposta", disse Paratici.