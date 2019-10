Palermo: o histórico clube italiano que 'desapareceu' para fundar-se no quarto escalão

O Tribunal de Palermo decidiu, esta sexta-feira, declarar oficialmente o 'desaparecimento' do histórico US Città di Palermo como clube, apesar do emblema siciliano ter-se fundado novamente como SSD Palermo e estar atualmente a competir no quarto escalão de futebol italiano.Andrea Zamparini, ex-proprietário do Palermo, é um dos principais acusados pela insolvência do clube que atualmente possui uma dívida de mais de 50 milhões de euros. A acusação solicitou ainda que o crime por falência fraudulenta fosse atribuído os presidentes que dirigiram o clube desde 2014.Fundado em 1900, o US Palermo tinha 109 anos de existência e, em julho da presente temporada, deveria estar a disputar a Serie B - segundo escalão italiano -, mas os problemas financeiros assolaram o clube, que teve de iniciar um novo ciclo.Javier Pastore, Paulo Dybala, Edison Cavani, Luca Toni e o ex-Benfica Fabrizio Miccoli foram alguns dos jogadores vestiram a camisola siciliana.