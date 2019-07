Palermo poderá ser relegado para a Serie D italiana

Emblema histórico do futebol italiano, o Palermo poderá ser impedido de disputar a presente edição da Serie B transalpina. Em causa está o facto de o clube não ter atingido os requisitos económicos solicitados pela COVISOC - Comissão de Vigilância da Federação Italiana de Futebol, uma situação motivada pela existência de uma divída de dois milhões de euros que deverá ser paga até ao dia 25 de julho.





Desta forma, o clube não poderá jogar com a denominação com que se apresenta até ao momento (Unione Sportiva Città di Palermo) e terá de fundar novamente sob um novo nome e passar a Serie D, categoria máxima do escalão amador em Itália. Esta é a consequência dos vários problemas financeiros que tem assolado o conjunto italiano, que já tinha sido sancionado pela Liga com a retirada de 20 pontos.O Palermo, um clube por onde passaram jogadores como Dybala ou Cavani, tem assim até dia 11 do presente mês para apresentar um recurso à COVISOC, na esperança de que a sanção seja retirada.