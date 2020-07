Papu Gómez: «Cristiano Ronaldo é como o Ken da Barbie, belíssimo, belíssimo!»

Conhecido pela sua personalidade peculiar, o avançado Papu Gómez, uma das figuras da surpreendente Atalanta, deixou esta quarta-feira uma frase bastante curiosa a propósito de Cristiano Ronaldo, ao lembrar o dia em que o seu filho lhe pediu para ter uma foto com o avançado da Juventus. CR7 acedeu ao pedido e deu a Papu um momento hilariante para recordar.





"Enfrentei-o no ano passado por três vezes. Num desses jogo entrei no balneário da Juventus, graças ao Dybala e pedi-lhe se podia tirar uma foto com o meu filho Bauti e juro-te que parecia mentira. É incrível, é um boneco bonito, juro-te! Não dá para acreditar. Estás a ver o Ken da Barbie? Belíssimo, belíssimo!", atirou o avançado bem ao seu jeito, durante uma conversa com o podcast 'Libres de Humo'.