Papu Gómez tentou culpar mulher por controlo antidoping positivo

Suspenso por dois anos (até 18 de outubro de 2025) e multado em 9 mil euros devido a controlo antidoping positivo a terbutalina , Papu Gómez procurou defender-se ao máximo das acusações e, segundo o portal 'Relevo', até terá implicado Linda Raff, a sua mulher, na defesa para tentar escapar da punição.De acordo com esta publicação, a defesa do jogador do Monza refere que a ingestão da referida substância, presente num xarope, aconteceu quando o argentino chegou a casa "com uma forte tosse, razão pela qual a sua mulher administrou por engano uma colher do medicamento, com a intenção de acalmar as reiteradas queixas da tosse". Nestas alegações diz-se, de forma clara, que se "tratou de uma ingestão inconsciente induzida por um erro da mulher do desportista".Esta estratégia passava por tentar aproveitar um artigo do Código Mundial Antidopagem, no qual é possível eliminar o período de suspensão caso seja provado que o desportista não tem culpa ou agiu por negligência, mas sempre caso se tratem de alimentos ou bebidas. Contudo, a agência CELAD (Comissão Espanhola de Luta Antidoping) desmontou rapidamente essa teoria, já que "não se tratava de um alimento ou bebida, mas sim um medicamento, que o futebolista pode não pode consumir sem ter certezas". De resto, a CELAD é ainda muito crítica perante essa justificação, ao frisar que este caso revela "uma evidente falta de precauções normais e exigíveis a um desportista profissional de primeiro nível".