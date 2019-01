Paratici reafirma que Cristiano Ronaldo é "o melhor futebolista do Mundo"

Tal como já tinha afirmado em exclusivo a Record , o diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, disse esta quarta-feira que considera Cristiano Ronaldo "o melhor futebolista do mundo" e que a chegada do avançado português a Turim aumentou a crença na conquista da Liga dos Campeões."Já estávamos num nível elevado. A Juventus sempre foi um clube que compete no topo e nos últimos anos jogámos bem a Liga dos Campeões. Tivemos grandes jogadores, mas agora também temos Cristiano Ronaldo", disse Fabio Paratici, à Sky Sport, do Dubai.O diretor desportivo da Juventus, que se deslocou ao Dubai com Cristiano Ronaldo e o francês Blaise Matuidi para participar no Globe Soccer Awards, disse que a conquista da Liga dos Campeões é o objetivo prioritário do clube para 2019."Esperamos que seja um ano tão bom, ou melhor, do que os últimos sete. Este é o meu desejo para todas as pessoas que trabalham para a Juventus e para os adeptos", disse o diretor desportivo da 'vecchia signora', que em 2018 conquistou o sétimo título italiano consecutivo e a Taça de Itália pela quarta vez seguida.Daí que o pensamento de Fabio Paratici para 2019 vá para o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões, até porque, "depois de jogar a prova ao mais alto nível nas últimas épocas", a Juventus tem legítimas e reforçadas aspirações a erguer o troféu.A crença na conquista da Liga dos Campeões, para além de aumentada pela contratação de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, reside ainda na "qualidade" garantida pelo técnico da Juventus."Acho que [Massimiliano] Allegri é o melhor técnico possível para a Juventus e a Juventus é a equipe perfeita para o técnico", acrescentou ainda Fabio Paratici.