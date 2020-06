Parceria entre Cristiano Ronaldo e Dybala firme

O calendário sobrecarregado que se impôs após a retoma pode causar desgaste em vários jogadores, mas, por agora, Cristiano Ronaldo permanece intocável. Depois de na sexta-feira ter assinado um golo e duas assistências na goleada contra o Lecce, por 4-0, o avançado, de 35 anos, prepara-se para atuar de início contra o Génova e vai contar com a companhia de Dybala, com quem causou estragos na última jornada. No cansaço, pensa-se mais tarde...

“Ronaldo e Dybala vão continuar a jogar por agora. Estamos atentos à fadiga e o problema deverá surgir daqui a algum tempo, mas por agora estamos confiantes”, garantiu o treinador Maurizio Sarri, na antevisão.

De resto, o internacional português marcou nas duas ocasiões em que defrontou o adversário desta noite, pelo que representa a principal esperança da ‘Velha Senhora’, que soma mais cinco pontos do que a Lazio.

Buffon e Chiellini renovam

Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini renovaram até 2021. No que toca ao primeiro caso, o guarda-redes vai, assim, jogar pelo menos até aos 43 anos.