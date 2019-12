Parma assegura 'oitavos' da taça e enfrenta Roma de Paulo Fonseca

O Parma assegurou o apuramento para os oitavos de final da Taça de Itália, fase em que vai enfrentar a Roma, de Paulo Fonseca, depois de vencer 2-1 na receção ao Frosinone, do 2.º escalão. O internacional português Bruno Alves não atuou pelos 'Giallo Blu' no encontro da quarta eliminatória, apenas resolvido em período de descontos, por intermédio de Hernani (90'+2), de penálti, depois do companheiro de equipa Luca Siligardi (20') ter adiantado os locais e Marcello Trotta (71') restabelecido a igualdade no segundo tempo.





Também esta quarta-feira, e depois de se terem defrontado na passada segunda-feira para o campeonato, o Cagliari voltou a vencer em casa a Sampdoria, por 2-1, com golos de Alberto Cerri, aos sete minutos, e Daniele Ragatzu, aos 48', tendo a 'Samp' apontado o golo de honra por Gabbiadini, aos 87'. O Inter Milão é o adversário dos 'Rossoblu' nos 'oitavos'.