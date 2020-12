Parma de Bruno Alves ganha fora e Sampdoria de Adrien Silva empata

O Parma de Bruno Alves foi esta segunda-feira vencer a casa do Génova por 2-1, saindo da zona de despromoção na qual deixou o seu adversário, à nona jornada da Liga italiana.

O marfiense Gervinho foi o herói dos forasteiros ao bisar, primeiro aos 10 minutos, desmarcado na área, e depois, aos 47, beneficiando, também área, de um mau alívio de um adversário.

O uzbeque Eldor Shomurodov ainda reduziu aos 50, aproveitando uma bola solta, contudo o tento foi insuficiente para resgatar ao menos um ponto.

O Parma subiu a 16.º com nove pontos, deixando o Génova em penúltimo, 19.º, com somente cinco.

Horas antes, a Sampdoria, que contou com Adrien Silva no segundo tempo, empatou 2-2 em casa do Torino, dando a volta a uma desvantagem inicial, mas sem conseguir depois manter a sua.

Andrea Belotti, com uma emenda ao segundo poste, aos 25 minutos, colocou os anfitriões na frente, contudo Antonio Candreva, aos 54, igualou após uma combinação à entrada da área.

Aos 63, o veterano Fabio Quagliarella, de 37 anos, desmarcou-se nas costas da defesa e rematou de primeira, sem deixar a bola cair, porém aos 77 o francês Soualiho Meite fez o 2-2 final, com uma cabeçada ao primeiro poste ao canto contrário.

A Sampdoria é 11.ª com 11 pontos, enquanto o Torino é antepenúltimo, 18.º, com seis.

O AC Milan lidera o campeonato com 23 pontos, mais cinco do que o Inter e o surpreendente Sassuolo, enquanto a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, é quarta com os mesmos 17 pontos do Inter e Roma, de Paulo Fonseca.