Parma de Bruno Alves derrota Torino por 3-2

O Parma venceu esta segunda-feira o Torino por 3-2, em jogo da sexta jornada liga italiana, com o golo da vitória da equipa onde atua o internacional português Bruno Alves a surgir perto do final da partida.O jogo começou bem para a formação da casa, com o Parma a adiantar-se no encontro logo aos dois minutos, num rápido contra-ataque, culminado com uma assistência milimétrica do costa-marfinense Gervinho para o sueco Kulusevski, que só teve de encostar para a baliza de Salvatore Sirigu.Passados dez minutos, os visitantes restabeleceram a igualdade no marcador, com o argentino Cristian Ansaldi a marcar de cabeça após cruzamento largo do atacante italiano Simone Verdi.Aos 31, Gervinho podia ter adiantado novamente a formação da casa, através da cobrança de uma grande penalidade, mas permitiu a defesa de Sirigu. O defesa brasileiro Bremer meteu o braço na bola dentro da área e, como já tinha visto um cartão amarelo aos 21 minutos, foi expulso e deixou o Torino com 10 unidades durante cerca de uma hora.Quem não falhou um penálti, desta feita a favor do Torino, foi o ponta de lança italiano Belotti, que voltou a colocar a equipa de Turim em vantagem aos 43 minutos. Mas o Parma voltou à carga e, ainda antes do intervalo, aos 45+3, o atacante dinamarquês Andreas Cornelius colocou o resultado em 2-2, com um forte remate à entrada da área, desta feita com Kulusevski a fazer a assistência.Na segunda metade, apesar da superioridade numérica, o Parma teve grandes dificuldades em criar ocasiões flagrantes de golo e, quando o jogo parecia destinado a terminar empatado, uma arrancada de Gervinho pelo corredor direito aos 88 minutos, seguida por um cruzamento rasteiro, encontrou o atacante Inglese isolado na pequena área adversária, e este não perdoou e deu os três pontos à equipa capitaneada por Bruno Alves, que jogou os 90 minutos.Com os três pontos amealhados, o Parma ascendeu ao nono lugar da Serie A, com nove pontos, exatamente os mesmos que o seu adversário de hoje, o Torino, que está em oitavo numa liga liderada pelo Inter Milão (18 pontos), que tem a Juventus de Cristiano Ronaldo no seu encalço com 16 pontos.