O Parma está de regresso à elite. Quatro anos depois de ter declarado bancarrota e ter sido refundado com o nome de S.S.D. Parma Calcio 1913, o emblema gialloblù logrou a quarta promoção de forma consecutiva, regressando à elite onde, refira-se, já deixou a sua marca.Afundado na Série D depois da 'refundação', o mítico emblema do norte de Itália foi subindo degrau a degrau, até que em 2017/18, com o segundo posto na Série B, alcançou nova subida de divisão. Uma promoção 'sofrida', já que apenas nos derradeiros minutos da última jornada conseguiram entrar nessa posição de subida. Para tal, o Parma venceu o seu jogo (2-0 ante o Spezia) e acabou por ter a 'ajuda' do Foggia, que travou o Frosinone com um empate a dois - com um golo marcado aos 89'.Para lá do Parma sobe diretamente o Empoli, ao passo que Frosinone, Palermo, Venezia, BAri, Cittadella e Perugia vão discutir a outra vaga na Série A, através da disputa de um playoff de promoção.

Autor: Fábio Lima