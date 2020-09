Parma-Empoli foi o primeiro jogo com público nas bancadas em Itália

Parma e Empoli protagonizaram este domingo, no Estádio Ennio Tardini, o primeiro jogo de futebol em Itália com público nas bancadas, depois de a pandemia de covid-19 ter obrigado à retoma das competições à porta fechada.

No reduto do Parma, estiveram presentes 1.000 adeptos para assistir ao encontro de caráter particular, os quais foram divididos por setores diferentes. Os bilhetes eram pessoais e intransmissíveis e apenas estiveram à venda através da Internet.

Além da medição da temperatura corporal à entrada, todos os adeptos tiveram de utilizar máscara dentro do estádio, estivessem sentados no respetivo lugar ou para se deslocarem pelo recinto.

O Parma tinha anunciado esta semana a presença de público nesta partida, depois de ter recebido autorização por parte das autoridades italianas.

No relvado, o Parma, que alinha na Serie A e que contou com o central internacional português Bruno Alves no onze, perdeu por 2-0, com o brasileiro Leonardo Mancuso a marcar os dois golos do Empoli, do segundo escalão transalpino.