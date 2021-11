Parma lança edição especial da camisola utilizada por Buffon na estreia na Serie A

On 19 November 1995, @gianluigibuffon made his Parma debut. To celebrate this anniversary, he'll wear a special @ErreaOfficial shirt in our next match



?? https://t.co/AVrQfqVkkB



Buy yours now ??? https://t.co/EN0uyrM2hu pic.twitter.com/XVQoWVl7gJ — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) November 10, 2021

Estádio Ennio Tardini, 19 de novembro de 1995. Gianluigi Buffon estreava-se na liga italiana pelo Parma, aos 17 anos, sendo titular num empate sem golos diante do AC Milan. Para assinalar o 26º aniversário do primeiro jogo do guarda-redes na Serie A, o Parma, em parceria com a marca de equipamentos Errea, lançou uma camisola especial inspirada no primeiro equipamento usado por Buffon.A camisola mantém o branco e vermelho como cores dominantes, além de uma faixa preta na zona lateral e detalhes azuis nas mangas. No interior da gola, surge a inscrição 1995-2021. Está à venda por 119 euros e vem com uma fotografia da estreia de Buffon, autografada pelo guarda-redes.Atualmente com 43 anos, o antigo internacional italiano regressou ao Parma esta temporada após duas décadas na Juventus - com hiato de uma época no Paris SG - e irá utilizar a camisola especial na receção ao Cosenza, na 13ª jornada da Serie B italiana, marcada para dia 21.