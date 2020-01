Parma regressa às vitórias e está a um ponto dos lugares europeus

O Parma regressou esta segunda-feira aos triunfos na Serie A ao vencer por 2-0 na receção ao Lecce, ascendeu ao 7º posto da classificação e colocou-se a um ponto do 6º lugar, ocupado pelo Cagliari, que dá acesso às eliminatórias da Liga Europa.

Com o central português Bruno Alves no 11 inicial e a capitanear a equipa, os gialloblu reagiram da melhor forma à goleada (5-0) sofrida na ronda anterior frente à Atalanta, no encontro que fechou a 19.ª jornada da liga italiana.

O defesa italiano Simone Iacoponi inaugurou o marcador aos 57 minutos e o avançado dinamarquês Andreas Cornelius estabeleceu o resultado final com um tento aos 72'.



O Lecce somou o quarto desaire consecutivo no campeonato e mantém o 17º lugar, um ponto acima da linha de água.