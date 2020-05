Parma revela que tem dois jogadores com teste positivo à covid-19

O Parma revelou este sábado que dois dos seus jogadores testaram positivo à covid-19, tendo já sido isolados.





O clube italiano, onde alinha o português Bruno Alves, adiantou ainda em comunicado que todos os membros da equipa e do staff (à volta de 60 pessoas) submeteram-se a testes de zaragatoa e sanguíneos. Todos vieram negativos, com exceção dos dois jogadores, que estão assintomáticos."Os dois deram positivo no primeiro teste e negativo no segundo, que foi realizado 24 horas depois. Os atletas estão ambos em excelente condição física, estão assintomáticos, mas foram isolados, estando a ser monitorizados pelo clube", pode ler-se no comunicado do Parma.O resto da equipa vai iniciar os treinos de grupo a partir de segunda-feira.