Paulo Fonseca: «A Roma é melhor do que o meu italiano»

Ainda imbatível esta temporada, a Roma suou para triunfar no terreno do Bolonha (2-1) e Paulo Fonseca mostrou-se, no rescaldo da partida, orgulhoso da sua equipa, preferindo-a ao seu... italiano."O que é melhor? A Roma ou o meu italiano? Penso que a Roma é melhor", gracejou o técnico português, que analisou a vitória. "Foi um bom jogo, que dominámos. É verdade que o Bolonha é uma grande equipa mas penso que fizemos uma partida com coragem. Criámos muitas oportunidades para marcar. Sempre disse que se queremos estar no topo temos de jogar fora como em casa." golo de Dzeko nos instantes finais valeu mais três pontos para a formação romana. "Os jogadores mostraram caráter, por isso estou feliz. Temos trabalhado para melhorar a defesa mas penso que a equipa esteve bastante sólida. Só em uma ocasião o Bolonha conseguiu criar uma situação de golo clara. Temos aprendido e estamos a trabalhar para melhorar", confessou Paulo Fonseca à Radio Rai.A Roma segue em 4º lugar na Serie A, com 8 pontos em quatro jornadas.