Paulo Fonseca: «A Roma é um exemplo»

Paulo Fonseca, em entrevista ao jornal italiano ‘Il Romanista’, elogiou o papel dos giallorossi no combate à pandemia. "A Roma não deixou ninguém para trás, está a fazer tudo o que é possível para ajudar todos os que precisam. É o coração desta cidade, criou muitas campanhas diferentes e há muita gente em dificuldades. Este não é um clube que faz só futebol, está próximo das pessoas. É um exemplo no mundo do futebol e estou muito orgulhoso", referiu o treinador português, que sente falta dos relvados.





"Temos a sorte de ter uma casa que nos permite espaço para o meu filho brincar e, neste momento, não poderia estar melhor noutro lugar. Normalmente temos muito pouco tempo para aproveitar com a família e é isso que estou a fazer agora. Espero poder voltar a trabalhar em Trigoria [centro de treinos da Roma] em breve", garantiu.