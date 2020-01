Paulo Fonseca abriu as portas do treino para dois mil adeptos da Roma

Paulo Fonseca arrancou 2020 com um treino à porta aberta a Roma. O técnico português contou com 2 mil adeptos nas bancadas do Stadio Tre Fontane, que aplaudiram o arranque da preparação para o desafio com o Torino, no próximo domingo.





"Infelizmente não fomos capazes de acolher todos os fãs que aqui queriam vir. Foi uma grande tarde e agradeço o entusiasmo dos nossos adeptos. Eles são sempre impecáveis connosco. Estamos muito felizes de os ter cá", considerou Paulo Fonseca, que analisou o próximo adversário. "São uma equipa muito boa. Todos os jogos nesta liga são realmente difíceis, este não será diferente. Temos de estar focados no jogo de domingo. Haverá tempo depois para nos preocuparmos com outros jogos. Sabemos que vamos enfrentar um ciclo de jogos duro mas, nesta altura, temos de estar focados somente no Torino.""Os jogadore entendem que, após a pausa de inverno, é importante um regresso forte ao trabalho, para podermos vencer. A equipa está motivada e os jogadores bem. Espero a melhor resposta neste período da parte deles", exortou o treinador.