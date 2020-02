Paulo Fonseca: «Atingimos o objetivo numa eliminatória difícil»

A Roma de Paulo Fonseca obteve um precioso empate em Gent (1-1) que valeu o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa. O técnico português, que tem sido alvo de alguma contestação, exigiu mais dos seus jogadores. "Falhámos muita vez o primeiro passe depois de recuperar a bola. Temos qualidade para fazer melhor em lances de contra-ataque."





"Atingimos o nosso objetivo. Foi uma eliminatória difícil, tínhamos visto as qualidades do Gent logo no primeiro jogo. Jogam em profundidade e isso fez-nos baixar muito as linhas. O Gent é uma equipa muito física, não foi fácil, mas a atitude dos jogadores, que jogaram em equipa e defenderam bem... estivemos bem", frisou, alertando. "Penso que temos de jogar com maior verticalidade. Já falei com a equipa sobre isso, nem sempre o fazemos. Usamos muitas vezes os passes para trás, o que facilita a pressão das outas equipas. Quando recuperamos a bola, temos de desenvolver rapidamente. De momento, os jogadores procuram as soluções mais simples, embora não as mais úteis."