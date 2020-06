Paulo Fonseca: «Demos a vitória ao Milan»

A Roma de Paulo Fonseca não tem vida fácil se ainda quer agarrar uma vaga na Liga dos Campeões. Os romanos somam 48 pontos, menos 9 do que a Atalanta.





Depois da derrotafrente ao Milan de Rafael Leão, o técnico português lamentou os erros da sua equipa."Tivemos uma boa 1ª parte e messmo sem grande intensidade controlámos o jogo. Oferecemos o primeiro golo, como já tínhamos feito com a Sampdoria e depois tornou-se complicado porque eles estavam mais frescos do que nós. No geral, o Milan esteve melhor do que nós. Oferecemos a vitória, sem qualquer justificação", referiu.