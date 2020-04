Paulo Fonseca diz que não entende: «Podemos correr no parque mas não nas nossas instalações»

O governo italiano autorizou os cidadãos a correrem nos parques a partir da próxima segunda feira, mas os atletas não podem fazer o mesmo num espaço controlado, como é um campo de futebol. Pelo menos antes do dia 18 de maio. Uma decisão que Paulo Fonseca, treinador da Roma, não entende.





"É difícil para mim compreender porque podemos ir correr no parque, onde há muita gente que não foi controlada, mas não podemos fazer um treino individualizado nas nossas instalações, onde temos todas as condições para garantir a segurança", disse o técnico português à 'Tele Radio Stereo'."Nós temos três campos relvados, por isso podemos dividir os jogadores e garantir a distância social. É mais provável uma pessoa poder ser infetada no parque, com toda a gente a correr em direções diferentes", acrescentou Paulo Fonseca.A Liga agendou uma reunião de urgência para sexta-feira com vista a discutir o assunto. Pretende que o governo adote uma solução semelhante à que aconteceu em Espanha, onde os clubes foram autorizados a regressar aos treinos a partir de segunda-feira, mantendo sempre o distanciamento social.